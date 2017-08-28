Москва, 28 августа, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Ничего удивительного нет в количестве желающих приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Зенитно-ракетные комплексы С-400 являются самым современным средством ПВО большой дальности, которое может предложить Россия. По сравнению с конкурентами С-400 обладает многими преимуществами, например, дальностью поражения, равной 250 километрам.

А в перспективе на вооружение будет принята новая ракета для комплекса С-400 с дальностью поражения целей 400 километров.

Уже подписаны контракты с Китаем, скоро будет подписан контракт с Индией, а также, возможно, будет подписан контракт с Турцией.

Поэтому неудивительно, что есть десять заявок на этот ЗРК: по стоимости он дешевле, а по своим характеристикам превосходит зарубежные аналоги».

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что помимо уже подписанных контрактов ведомство обрабатывает около десяти заявок на поставку системы ПВО С-400 «Триумф».

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Шугаев добавил, что переговоры о поставках С-400 с Анкарой вызывают негодование у «заокеанских друзей», однако подчеркнул, что Турция — независимое государство, которое вправе самостоятельно решить, приобретать системы С-400 или нет.