Воронеж, 28 августа, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Планы по строительству метро, скандал с земельными участками в Новоусманском районе, противостояние газовиков и дачников, а также подготовка к 1 сентября — эти и другие темы обсуждались в воронежских СМИ на минувшей неделе, 21−27 августа.

Рабочие на стройке

Всё то, о чём так долго мечтали…

Одним из центральных событий в Воронеже на этой неделе стал визит японской делегации — гости совместно с городскими властями обсуждали ход реализации нескольких совместных проектов, в числе которых — строительство метро. Как стало известно, стоимость строительства первой ветки оценивается в 35 млрд рублей.

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Как пишет газета «Коммерсантъ-Черноземье» в номере от 25 августа, по итогам заседания российско-японской рабочей группы по проекту формирования комфортной городской среды под руководством замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса и его японского коллеги Коиши Йошиды стало известно, что протяженность первой ветки составит 20 км, а срок окупаемости проекта рассчитан на 15 лет.

Легкое метро, с подземными и наземными участками, как предполагается, должно связать спальные районы и центр Воронежа. Именно на этом заседании впервые тезисно был описан бизнес-план проекта, правда, и сроки, и источники остаются неизвестными.

«Восстановление рельсового трамвая невозможно, но при этом в городе хорошие геологические условия для строительства метро», — цитирует издание презентацию, которая сопровождала выступление первого вице-мэра Вадима Кстенина.

«В качестве преимущества называется, например, песчаный грунт Воронежа. Первая ветка протяженностью около 20 км запланирована от парка «Олимпик» на выезде из города по трассе М4 «Дон» в сторону Москвы до гипермаркета Metro в Левобережном районе на противоположной окраине Воронежа. На линии могут быть построены 18 станций и одно депо, планируется использование составов с автопилотом, без машинистов. На менее плотно застроенном по сравнению с центром левом берегу Воронежа ветка будет преимущественно наземной. С учетом того, что первый этап воронежского метро должен «в перспективе обеспечивать не менее половины городского пассажиропотока», окупаемость проекта муниципальные власти предварительно оценивают в 15 лет», — пишет издание.

«По словам господина Кстенина, городские власти уже определили градостроительные ограничения для земельных участков, которые будут соседствовать со станцией метро и его путями в районе железнодорожного вокзала Воронеж-1 в историческом центре города. «Собрана информация по формам собственности, подготовлены графические материалы трассировки линии метро и переданы японской стороне как исходные данные», — уточнил чиновник».

Коиши Йошида выразил готовность оказать помощь в подготовке документов, обосновывающих целесообразность строительства метро, и обещал уже в ближайшее время назвать партнера, который примет участие в проекте с японской стороны.

«Воронежское легкое метро и японские урбанисты, и российские власти позиционируют как программу «транзитно-ориентированного девеломпента» (Transit-Oriented Development, TOD). Речь о строительстве не просто линий и станций метрополитена, а формировании вокруг последних многофункциональных пересадочных узлов, обеспечивающих легкий доступ горожан к разным видам общественного транспорта. Это, в частности, должно исключить необходимость поездок по городу на личном автомобиле», — отмечает издание.

Замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис в беседе с изданием не уточнил сроки реализации этого амбициозного проекта, отметив, что до сих пор не выбран окончательно источник финансирования.

«В большинстве западных стран инфраструктурные проекты такого рода делаются в значительной степени при помощи привлечения долгосрочных частных инвестиций. Так как правительство планирует тиражировать пилотный проект развития городской среды в Воронеже с использованием японских технологий в случае его успеха в другие регионы, нельзя рассчитывать на использование в нем и каждом последующем проекте большего объема бюджетных средств», — цитирует Чибиса «Коммерсантъ».

Планам строительства метро в Воронеже посвящена также статья, опубликованная порталом «Обозреватель.Врн».

Как пишет издание, представители японской делегации побывали на площадке в Коминтерновском районе — это квартал, ограниченный ул. 45-й Стрелковой дивизии — ул. Славы — пер. Ракетный — Московским проспектом, — которая отдана под реновацию жилищного фонда.

«В случае, если решение о строительстве скоростного рельсового транспорта в Воронеже будет принято, данный квартал окажется в непосредственной близости от одной из веток, — пояснил корреспонденту «Обозреватель.Врн» и.о. руководителя управления строительной политики горадминистрации Владимир Пешков. — Эта территория подходит под реализацию принципов транспортно-ориентированного девелопмента, который нам предложили японские специалисты».

Центральный автовокзал, пишет издание, в перспективе может стать площадкой для создания транспортно-пересадочного узла.

Между тем, как отмечает издание, что именно планируется построить в Воронеже — метро или скоростной трамвай — до сих пор не определено.

«Контракт на разработку ТЭО уже заключен: специалистам предстоит оценить пассажиропоток, объем необходимых инвестиций и срок окупаемости, предложить схему организации метро или скоростного трамвая. Эксперты должны проанализировать, какой вариант рельсового транспорта нам подходит — всего их около десятка. Завершить подготовку этой документации планируется до конца года», — рассказал изданию глава управления строительной политики.

Именно ТЭО, добавил Пешков в беседе с изданием, «даст нам четкое понимание целесообразности проекта, в том числе и относительно его стоимости. Естественно, строительство метро или скоростного трамвая потребует огромных затрат, потянуть которые муниципалитету даже при поддержке регионального бюджета не под силу. Если решение будет принято, потребуется заявляться и на федеральном уровне — а чтобы рассчитывать на финансирование, мы должны показать конкретные параметры проекта».

25 августа «Коммерсантъ-Черноземье» опубликовал материал, посвященный взаимоотношениям между судьями, адвокатским сообществом и силовиками.

Как заявил изданию председатель регионального совета судей Юрий Храпин, «воронежские судьи не ощущают давления силовиков на профессиональное сообщество».

«Сказать о каком-то давлении я не могу. Правоохранительные органы реагируют на проявления криминала вне зависимости от того, прокурор перед ними, следователь или адвокат. Правильно делают», — цитирует его издание.

«У нас судьи самодостаточны и принципиальны. Какой смысл реагировать на какое-то давление? Потеряешь статус, достойную зарплату. Да и как надавить на судью? Сказать: «Ты сделай вот так?» Да не буду я этого делать!» — добавил Юрий Храпин.

Издание отмечает, что «взаимоотношения облсуда и силовых структур региона резко осложнились в начале прошлого года. Тогда местные чекисты распространили информацию о возможных коррупционных связях главы облсуда Виталия Богомолова и его заместителя Владимира Маслова с воронежскими адвокатами, в частности представителями одной из крупнейших контор города — «Баев и партнеры». Силовики подозревали теперь уже бывших руководителей суда в том, что адвокаты смогли простимулировать судей смягчать меры пресечения для их клиентов. В качестве примера приводили дело адвоката Алексея Климова, обвиняемого в сутенерстве, и предпринимателя Эдуарда Ельшина, сейчас уже осужденного на длительный срок за убийство. В мае прошлого года господа Богомолов и Маслов ушли в отставку, а исполнять обязанности главы облсуда был назначен зампред Владимир Анисимов».

При этом новый председатель облсуда был избран с третьей попытки лишь недавно — им стал Василий Тарасов, до этого возглавлявший Саратовский облсуд. Официальный указ о назначении должен подписать президент РФ, как ожидается, осенью.

Впрочем, отмечает издание, интерес «силовиков к воронежским служителям Фемиды не иссяк после смены руководства суда. Помимо прочего, сотрудники ФСБ провели целую серию операций в отношении местных адвокатов, которых правоохранители в том числе считали «решальщиками» во взаимоотношениях с судами. Среди задержанных, к примеру, оказался адвокат Николай Шмаков, сын областного судьи Ивана Шмакова».

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Известный воронежский адвокат Николай Алимкин, отмечает издание, «полностью согласен с Храпиным»: «Никто на судей не давит. Разве у них стала меньше зарплата? Другое дело, что были проведены профилактические мероприятия, чтобы не дать судьям поскользнуться. Ну и не увлечься смешиванием работы с личной жизнью. После этого судьи стали более трепетно прислушиваться к просьбам правоохранителей».

Земельно-семейный скандал

В конце этой недели следователи предъявили обвинение по делу о хищении земельных участков в Новоусманском районе — дочери главы района Владимира Чернышова. Речь, по некоторым данным, может идти о выводе из муниципальной собственности до сотни участков.

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25 августа с интервью в РИА «Воронеж» выступил сам Владимир Чернышов.

«Могу заверить, что мне не известно ни об одной жалобе на незаконное выделение земельных участков льготным категориям лиц. Сотни участков были выделены людям, и никто не жаловался. Поэтому сейчас подозрения в том, что сотрудники администрации несправедливо выдавали льготникам участки земли, для нас как снег на голову. Скажу еще об одном показательном факте: ни в одном районе Воронежской области нет такого оборота земли. В настоящий момент в очереди на получение земельных участков стоят 3 600 льготников. Это очень большая цифра для района. Она объясняется и его выгодным положением (близость города, проходящие рядом три федеральные трассы), и положительным климатом, который годами создавала в районе команда администрации», — заявил, в частности, чиновник.

Говоря о связи дела со своей работой на посту главы района, Чернышов подчеркнул: «Я стал участником этого скандала только потому, что в нем фигурирует имя моей дочери. Я отец, я не могу отказаться от родственных связей. Конечно, сожалею о создавшейся ситуации, очень переживаю по-человечески. Если следственные органы представят мне документы, подтверждающие вину дочери, то я поступлю как мужчина».

Снос ради жизни

О том, как газовики сносят дачные дома, утверждая, что делают это ради безопасности — в материале городской газеты «Берег» от 23 августа.

«Локальное дачное сообщество обеспокоилось информацией, недавно появившейся в СМИ: Рамонский районный суд вынес решение о сносе дачного домика в садоводческом товариществе «Медовка». Иск о демонтаже здания подали юристы ООО «Газпром трансгаз Москва» (структура Газпрома), пояснив, что домик «находится в охранной зоне газопровода, в 90 метрах от магистральной газовой трубы». А минимальное расстояние для строений — 100 метров. Суд обязал собственника снести дачу за свой счет».

«Изучение материалов дела убеждает: для хозяина строения все даже драматичнее, чем можно было предположить. На его земельном участке расположено одноэтажное кирпичное строение площадью 370 кв. м, длина которого, на минуточку, — 36 метров. И сколько ни перемеряли эксперты с помощью спутников, получалось, что половина длинного дома находится в опасной зоне, а половина — в безопасной. По большому счету, чушь: если уж взрыв разрушит часть дома, то и в «безопасной» зоне никому мало не покажется! «В принципе, для восстановления нарушенных прав ООО «Газпром трансгаз Москва» мог стать достаточным демонтаж части строения, расположенной в охранной зоне указанного газопровода…», — написано в решении суда. Поскольку сумасшедшего эксперта, который выдал бы такую справку, не нашлось, предписано уничтожить здание целиком, а заодно и хозяйственную постройку в 61 кв. м». Хозяин пока пытается оспорить решение в апелляционных инстанциях.

Между тем, пишет «Берег», это далеко «не первая судебная атака газовиков на дачников под флагом борьбы за их собственную безопасность. Аналогичные претензии представители ООО «Газпром трансгаз Москва» выдвигали к владельцам дач в Шилово в 2012 и в 2014 годах. Но тогда суд встал на сторону ответчика».

«Суд в 2013 году встал на сторону дачницы, потому что внятных правовых оснований для другого решения не было, — рассказал газете консультант регионального Союза садоводов Сергей Колосков. — Участки были выделены властью в 1990 году, граждане были их добросовестными приобретателями. А главное — шиловский прецедент позволил бы снести 400 соседних дачных участков — это было бы катастрофой. В Рамони же случай единичный, произошел из-за небрежности самого хозяина. К тому же именно в этом районе в 2016 году случилась крупная авария на газопроводе».

«Но и у незадачливого дачника из «Медовки» (хотя ничего себе дачка — 400 «квадратов»!) тоже есть шанс исправить ситуацию. Уже после рамонского суда состоялась прямая линия с Владимиром Путиным, на которой президент сказал: «Людей, которые уже построились, надо оставить в покое… Можно не разрешать строить новых зданий, со­оружений уже в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Сделаю все для того, чтобы это решение состоялось». Мы все знаем, какую силу имеет прямая линия».

«Конечно, Путин сказал это не по поводу нашей рамонской истории, а по поводу всей кампании, которую газовый монополист развернул в стране. Похожие процессы прошли в Челябинской, Томской областях, Татарстане и других регионах. Эпицентр напряженности пришелся на Подмосковье, где под каток «трубы» попали тысячи дач и даже улицы традиционных сел. Как подсчитали в Госдуме, до полутора миллионов дачных строений оказались в зоне риска. Все-таки мы страна трубопроводов, а дачникам, что и говорить, всегда выделяли бросовые земли: на песках, у оврагов, у железной дороги и трубопроводов. В 90-е годы эти участки чуть ли не с вертолетов «разбрасывали». Кто думал о каких-то минимально допустимых расстояниях, если и труб-то на схемах зачастую не «лежало»?»

Сборы в школу: зарплаты может не хватить

Корреспонденты газеты «Моё!» подсчитали стоимость сбора в школу первоклассника — и пришли к выводу, что средней зарплаты на сборы может и не хватить.

«Чтобы одеть мальчика к 1 сентября, придётся потратить от 5 до 9 тысяч рублей. Рубашка обойдётся минимум в 500 рублей. Пиджак — в 2 800 рублей и выше. Брюки стоят минимум 1 000 рублей. За эти же деньги можно купить и туфли. Но те, что будут хорошо носиться, дешевле 2 000 рублей найти сложно. Девочку одеть затратнее — от 6,5 до 12 тысяч рублей. Блузку можно найти от 600 рублей и выше. За пиджак первоклассницы родителям придётся отдать от 2 300 рублей. Брюки — минимум 1 100 рублей, сарафан — 2 300. Обувь обойдётся в те же 1 — 2 тысячи рублей за пару. Стоимость юбки варьируется от 400 рублей и выше. Не забудьте про спортивную форму — дешёвый костюм из полиэстра можно найти рублей за 700, более качественный, хлопковый, уже обойдётся в пару тысяч. На кроссовки планируйте потратить не меньше 800 рублей».

«Выбрать правильный портфель очень важно, потому что он самым непосредственным образом влияет на здоровье ребёнка. Портфель должен быть лёгким — до 1 кг, иметь жёсткую ортопедическую спинку, широкие мягкие лямки и светоотражатели. Рюкзак не должен быть выше плеч, ниже бёдер и больше ширины плеч. Стоимость портфеля зависит от производителя, материала и комплектации. Например, некоторые рюкзаки продаются вместе с мешком для сменки и пеналом. Но, как показывает практика, покупать это всё по отдельности выгоднее. Китайские портфели, которых хватит на год, стоят от 1 400 рублей, ранцы, которые выдержат всю младшую школу, — от 4 000 рублей».

Стоимость набора канцтоваров оценивают от 300 до 1000 рублей. «Но помните, всего, что вы купите, хватит лишь на первое время. В магазинах часто продаются наборы первоклассника, которые стоят от 300 рублей и выше. Внимательно посмотрите, что в них входит, обычно купить все составляющие по отдельности можно гораздо дешевле».

«Не стоит забывать о месте, где школьник будет делать уроки. Его нужно оборудовать заранее. Ребёнок не должен делать уроки за кухонным столом. У него должен быть свой письменный стол или парта. Письменный стол — вещь громоздкая и для ребёнка не всегда удобная в силу размеров. А вот современные парты, которые растут вместе с ребёнком вплоть до 11-го класса, — вещь очень удобная. Купить парту для школьника можно и за 4,5 тысячи рублей, и за 15, и за 60 тысяч — смотря на что хватит родительского кошелька. К парте нужен стул. Обычные «ученические» из фанеры можно найти от 1 300 рублей. Мягкие стулья на колёсиках со спинкой уже будут стоить от 3 тысяч рублей. На ортопедическое детское кресло придётся разориться — от 15 тысяч рублей».

«Итого, чтобы собрать первоклассника в школу, родителям придётся отдать минимум 13 тысяч рублей, в среднем около 25 — 30 тысяч, ну, а верхнего предела здесь нет», — пишет издание.