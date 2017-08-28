Вильнюс, 28 августа, 2017, 10:50 — ИА Регнум. На Шяуляйской авиабазе Литвы состоится церемония смены военных единиц, выполняющих так называемую миссию воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики. Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 28 августа, на смену польским военным, которые дежурили последние четыре месяца, придет контингент ВВС США с истребителями F-15 Eagle.

F-16 ВВС США

В церемонии планируют принять участие вице-министр обороны Литвы Витаутас Умбрасас, начальник Объединенного штаба литовской армии генерал майор Виталиюс Вайкшнорас, командующий AIRCOM генерал Тод Уолтерс, руководство ВВС литовской армии, польская и американская делегации, представители города Шяуляй и другие гости.

С 1 сентября к миссии воздушной полиции НАТО в странах Прибалтики приступят военные 48-й эскадрильи истребителей с американской базы Lakenheath, находящейся в Соединенном Королевстве.

Американские ВВС будут участвовать в миссии в пятый раз. Прежде американские военные пребывали в Литве в 2005, 2008, 2010 и 2014 годах.

Завершившие миссию польские военные дежурили на четырех истребителях F-16 Fighting Falcon.

Страны НАТО начали отправлять своих военных в Литву с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. С тех пор в миссии принимали участие 17 стран. Миссия контингента США будет 45-й с начала ее выполнения в 2004 году.