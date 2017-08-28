Москва, 28 августа, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (78%) предпочитает официально вступать в брак и считает это наиболее правильной формой взаимоотношений. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Свадьба

Среди женатых людей так думают 87%, среди холостых — 64%, среди проживающих в гражданском браке — 51%.

Среди людей в возрасте от 60 лет и старше семейную жизнь без регистрации приветствуют лишь 5% опрошенных. Молодежь более лояльно относится к гражданским бракам. Так, поддерживают такой вид взаимоотношений 21% молодых людей от 18 до 24 лет.

77% жителей России идеальным возрастом для женитьбы называют 27 лет для мужчин и 23 года — для женщин (81%).

Примечательно, что молодежь называет и более ранний возраст, а старшее поколение, наоборот, прибавляет года собирающимся пожениться.

Опрос проведен 9−10 августа 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство жителей России (94%), однако доля однозначно положительных оценок составляет 69%, тогда как 25% отвечают «скорее устраивает».

При этом 80% жителей России против однополых браков и считают их неприемлимыми.

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