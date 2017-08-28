Якутск, 28 августа, 2017, 11:45 — ИА Регнум. В Якутии катастрофически растёт число бедных, у которых нет возможности купить себе еду или оплатить коммунальные услуги. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM озвучил экс-министр финансов, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин, комментируя выводы исследования о том, что для того, чтобы заработать на один килограмм мяса, россиянину приходится трудится 7—40 часов.

Geomosk Поселок Предпорожный, Якутия

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«Соотношение расходов на еду в Якутии примерно такое же, как и в средней полосе России, но у нас ситуацию усугубляют не просто высокие тарифы, а то, что их доля в семейных расходах очень высока. Плюс велики расходы на обеспечение одеждой — зима такая, что в легкой куртке не побегаешь. Якутия становится лидером в России по обнищанию населения. Увеличивается количество людей, которые не просто находятся у черты бедности по сравнению с прожиточным минимумом, а действительно нищих, которым есть нечего, которые не платят за коммунальные услуги. В сёлах долги за природный газ, за электричество растут как снежный ком, и никто не собирается платить. Я не знаю, что будет руководство республики или России делать в этом отношении, но факт налицо. Я вижу, что ситуация заходит в тупик», — считает Эрнст Берёзкин.

Финансист также констатировал, что на большой части территории Якутии не получится относительно легко вырастить себе еду (мясо или овощи), как в средней полосе России, где можно иметь личное подворье и спокойно обеспечивать себя продуктами.

«На северах себе дороже вести хозяйство, и там такого подспорья нет. Люди вынуждены заниматься браконьерством: охота, рыбалка… Государство толкает на севере людей игнорировать российские законы. Живём кто как может, а Садовое кольцо, Кремль и Госдума не знают, как на самом деле в России люди живут. Это действительно страшно, что происходит сегодня в республике. Очень много людей в Якутске нищих, которые приезжают с улусов, деревень, где нет ни работы, ни перспективы», — уверен эксперт.

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В Якутии так сложилось, что у людей меньше возможности куда-то уехать, так как национальный фактор играет роль.

«Это сложнее и психологически, и экономически куда-то переезжать. Поэтому они вынуждены жить здесь в отсутствии работы и перспективы», — считает Эрнст Берёзкин.

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов подчеркнул, что в России очень большое расслоение в доходах между богатыми и основной массой населения, «не говоря о значительной доле россиян, живущих за чертой бедности».

«Наверняка топ-менеджеры компаний и чиновники высшей категории работают совсем мало за 1 кг мяса-рыбы, — также обратил внимание эксперт. — Чтобы изменить ситуацию, необходимо перераспределение доходов за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога, повышения МРОТ и введения потолка заработных плат в компаниях».

Напомним, по информации Газеты.ру, россиянам, чтобы обеспечить себя килограммом мяса, рыбы или птицы, придется провести на работе от 7 до 40 часов, и это один из худших показателей среди крупных экономик. Для сравнения: неквалифицированному работнику из Швейцарии потребуется всего 3,1 часа, чтобы заработать на 1 кг говядины, притом что её килограмм стоит $49,68.

Как сообщало ИА REGNUM, якутян давно беспокоит вопрос, почему они так бедно живут в такой богатой республике, об этом они хотели бы спросить у президента РФ Владимира Путина. Депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин ранее выражал возмущение тем, что большая часть Якутии сидит на дровах, дизельных станциях, дающих электричество, и такое есть даже в 200 км от Якутска, во многих населённых пунктах Якутии нет ни интернета, ни дорог. Кроме того, в регионе, где добывается газ, до сих пор топят углём, а туалеты у людей на улице.