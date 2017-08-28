Ярославль, 28 августа, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Первое воздушное судно из новой партии самолетов Sukhoi Superjet 100 названо в честь Павла Дерунова — авиастроителя из Рыбинска Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Самолет «Павел Дерунов»

Презентация первого воздушного судна Sukhoi Superjet 100 из новой партии, которая насчитывает 20 машин такого типа, прошла в центре поставок компании «Гражданские самолеты Сухого» в городе Жуковском. В ней приняла участие первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Павел Дерунов долгое время возглавлял и развивал Рыбинское научно-производственное объединение моторостроения. В настоящее время это предприятие ПАО «ОДК-Сатурн», оно выпускает двигатели PowerJet SaM146, которыми оснащены самолеты SSJ 100. В Рыбинске установлен памятник Павлу Дерунову. В честь него названа одна из центральных площадей города.

«Глубоко символично, что самолет, носящий имя нашего легендарного директора, будет эксплуатировать авиакомпания «Аэрофлот». Многие машины этой авиакомпании летали на рыбинских двигателях, и мы рады, что рыбинский мотор снова в строю», — сказал управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

Контракт на поставку «Аэрофлоту» 20 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 был заключен национальным перевозчиком с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и ОАК на авиасалоне «МАКС-2017» в присутствии Владимира Путина.

В 2016 году был выполнен первый контракт на поставку 30 лайнеров SSJ 100. Новые поставки позволят «Аэрофлоту» довести до 50 количество воздушных судов такого типа в составе своего самолетного парка — самого молодого среди топ-20 авиакомпаний мира по предельному пассажиропотоку.

Павел Федорович Дерунов (27 марта 1916 — 30 июня 2001) — директор Рыбинского НПО моторостроения (с 1960 по 1986 год), Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1969 г.), депутат Верховного Совета РСФСР VIII, IX и XI созывов, член Ярославского обкома КПСС и Рыбинского горкома КПСС, почетный гражданин Рыбинска, награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета».