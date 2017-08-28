Москва, 28 августа, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Во второй половине торгов 25 августа рубль подскочил к более, чем двухмесячным максимумам против доллара на фоне возвращения нефтяных котировок к росту вкупе с распродажами американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам торгов пара доллару/рубль, которая в моменте касалась области 58,50 рубля, потеряла почти 1%. Евро/рубль немного прибавила в цене в условиях повсеместных покупок единой валюты.

Банк России Рубль

«Под занавес недели российская валюта укрепилась благодаря стечению обстоятельств. Сообщения об усиливающемся урагане Харви на побережье Мексиканского залива подтолкнули Brentк росту, хотя подъем актива был умеренным. Еще одним позитивным для рубля фактором стало повсеместное ослабление доллара, разочаровавшегося в выступлении Йеллен, которая обошла тему монетарной политики», — пояснил эксперт.

Это, по его мнению, спровоцировало массовый выход из длинных позиций по доллару, что вкупе с пиком налоговых выплат подтолкнуло российскую валюту к росту.

«Сегодня, 28 августа, рубль продолжит торговаться под влиянием двух факторов — динамики доллара и нефти. В случае с «американцем» возможна восходящая коррекция, поскольку, по сути, значимых поводов для распродаж 25 августа не было», — отметил Ковалев.

«Что касается сырьевых площадок, с этого фронта может прийти поддержка, поскольку игроки, вероятно, продолжат покупать актив на фоне сокращения буровой активности на побережье Техаса. По состоянию на вечер 27 августа добыча в Мексиканском заливе уже упала почти на 22%», — сказал он.

«Однако, если реакции Brent будет оставаться малоактивной, прорваться к новым высотам рубль вряд ли сможет. И после попыток продолжения роста на утренних торгах рискует скорректироваться во второй половине дня», — полагает эксперт.

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