Москва, 28 августа, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Личность подозреваемого в избиении посетителя парка Горького, повлекшем смерть 29-летнего Стаса Думкина, установлена, им оказался житель Москвы 1994 года рождения, сообщает Следственный комитет РФ. Также в сети опубликовано видео нападения.

Парк Горького

В настоящее время подозреваемый скрывается. Следователи призвали его самостоятельно явиться в следственные органы. СКР принял от полиции уголовное дело по факту смерти мужчины в парке Горького, оно возбуждено по статье УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

По предварительным данным, подозреваемый в избиении Думкина — 23-летний Корней Макаров, сын актера Сергея Макарова, снимавшегося в телесериале «Интерны». Сам Корней также снимался в кино: он принял участие в семи проектах.

На его счету фильмы и сериалы «Адвокат-6», «Братья Карамазовы», «Внук космонавта», «С Дона выдачи нет», «Две судьбы-3», «Золотая клетка», «Две судьбы-2». «Голубая кровь», «Формула».

В двух фильмах — «Внук космонавта» и «С Дона выдачи нет», Корней играл вместе с отцом. По данным СМИ, Корней Макаров был знаком с 29-летним блогером из Санкт-Петербурга Стасом Думкиным: блогер даже работал у отца Макарова несколько месяцев.

Работы у Думкина в кино также есть: он выступал в качестве актера в фильмах «Последний Бой» Шурховецкого и «Сталинград» Бондарчука. Вместе они снимались в фильме «Братья Карамазовы».

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Молодой мужчина скончался в больнице Москвы, не приходя в сознание, спустя неделю после конфликта в парке. Неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком, а затем ударили его по голове.

В руководстве парка уточнили, что нападение произошло на глазах у полутора десятков зевак, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего. Также сообщалось, что записи с камер видеонаблюдения переданы полиции.

Сергей Макаров известен своими работами в московском ТЮЗе, где он прослужил после окончания Высшего театрального училища им. Щукина с 1991 по 2003 год. С 2002 по 2004 год он сотрудничал с театром «Классный театр».

Дебютировал в кино Макаров в 1989 году в небольшой роли в драме «Счастливчик» режиссера Валентина Мишаткина. В 1990-е годы он снимался в фильмах «Американский шпион» (Николай), «Пистолет с глушителем» (психбольной), «На Муромской дорожке» (телеграфист) и др.

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Среди наиболее заметных его работ — Дед Мороз в «Оперативном псевдониме», урядник Игнатьич в «Сибирочке», Авдеич в «Богатстве», грузчик «Большой» в «Аэропорту», казак в комедии «День выборов», Колян в «Папиных дочках», отец Исидор в детективном сериале «Личная жизнь следователя Савельева», заведующий приёмным отделением Геннадий Петрович в популярном медицинском ситкоме «Интерны», Иван Волобуев в «Пасечнике».

Также Макаров, потомственный оренбургский казак, руководит клубом СКАРБ, где проводит занятия по авторской методике основ и принципов системы казачьего рукопашного боя. Его сын Корней служил в армии в ВДВ.