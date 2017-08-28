Москва, 28 августа, 2017, 09:43 — ИА Регнум. На рынке нефти доминирует тема погодных условий на побережье Мексиканского залива. 25 августа на известиях об усилении урагана Харви Brent смогла вернуться на положительную территорию, но закрылась ниже отметки $52, борьба за которую продолжается уже несколько дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Несмотря на то, что американские НПЗ на побережье Техаса начали массово приостанавливать работу по мере приближения стихии, реакция рынка носила весьма сдержанный характер. Похоже, игроки не торопятся покупать актив, не оценив масштабы потенциального повреждения энергетической инфраструктуры», — отметил эксперт.

Между тем, 27 августа стало известно, что суточная добыча в Мексиканском заливе сократилась уже на 21,5%. Эвакуировано порядка 15% буровых платформ в этом регионе.

«Перспективы сокращения объемов бурения, производства и переработки нефти в последующей статистике минэнерго США могут вдохновить участников рынка на открытие длинных позиций в ближайшей перспективе. Тем более, что буровая активность в Штатах и без того падает вторую неделю кряду. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных установок сократилось еще на четыре единицы, с 763 до 759 единиц», — пояснил Салас.

«Все это создает условия для возвращения котировок выше отметки $52 с первично целью в районе $52,30−52,40. Но для того, чтобы можно было говорить о более уверенном настрое актива, необходим пробой уровня $53», — полагает эксперт.

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