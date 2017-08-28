Москва, 28 августа, 2017, 09:11 — ИА Регнум. 69% жителей России ничего не слышали о скандале вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. 27% что-то слышали о конфликте вокруг исторического фильма. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Цитата из к/ф «Матильда». реж Алексей Учитель. 2017. Россия Эшафот

36% опрошенных одобряют решение Министерства культуры РФ разрешить прокат фильма «Матильда», потому что «люди должны знать историю своей страны, должны знать правду», «у людей должна быть свобода выбора в искусстве» и «должна быть свобода самовыражения»

Противники показа кинокартины считают, что «фильм оскорбляет чувства верующих», «в фильме показан аморальный образ жизни», «фильм позорит личность царя Николая II».

В принципе, вообще недопустимо запрещать какие-либо кинофильмы, театральные постановки, выставки, книги, в этом уверены 54% респондентов. 35% придерживаются противоположного мнения.

Министерство культуры РФ оставило за властями регионов России право принимать решение о прокате фильма, правильным такое решение считают 26% участников опроса, неправильным — 47% опрошенных.

Собираются смотреть «Матильду» 47%, не собираются — 37% российских граждан. 16% затруднились ответить.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 20 августа 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября 2017 года должна состояться премьера художественного фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего об отношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина получила от Минкультуры РФ прокатное удостоверение с возрастным ограничением 16+.

Читайте также: Скандал с «Матильдой»: Поклонской пригрозили уголовным делом