Москва, 28 августа, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Вашингтону не под силу воплотить в жизнь угрозы о дипломатической и экономической изоляции Москвы в ответ на ее политику в Донбассе. Об этом 28 августа заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков‏.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кремль

«Россия не будет «выброшена из системы дипломатических и экономических отношений». Волкер напрасно нас пугает», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что США изолировать Россию не по силам, о чем свидетельствует опыт предыдущего американского лидера Барака Обамы. По словам сенатора, тот факт, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер играет на стороне Киева, не удивляет.

«Странно, что он до сих пор не понял: изоляции России нет и не будет», — подчеркнул Пушков.

Напомним, в интервью Financial Times американский дипломат, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что стремление России «заморозить» ситуацию в Донбассе еще больше обострит отношения Вашингтона и Москвы.

По его мнению, Россия может оказаться за пределами «системы дипломатических и экономических отношений» при попытке «заморозки» конфликта на юго-востоке Украины. Более того, позиция по Донбассу не даст Москве наладить диалог с Вашингтоном, потому российско-американские отношения будут «хромать» до момента разрешения украинского кризиса.

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