Абакан, 28 августа, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Судя по всему, у главы Хакасии Виктора Зимина вошло в привычку сравнивать республику с Новосибирской областью. Весной 2017 года это уже привело к громкому скандалу. Тогда Зимин назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней», объяснив это тем, что Хакасия стоит «выше» и «по качеству машин, и по заработной плате».

Nesiditsa.ru Новосибирск

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27 августа текущего года руководитель региона вновь не удержался и, выступая в зале Республиканской филармонии на торжественном собрании работников Разреза Аршановский, сравнил Хакасию с Новосибирской областью, сообщает ИА «Хакасия».

Сначала он напомнил о своём мартовском высказывании: «Помните, мы однажды как-то заспорили… Не заспорили, а я в шутейской форме сказал, что Новосибирск это… Не буду больше повторять, а то опять обидятся». Однако Зимин намекнул, что это было «чуть ли не связано с сельским хозяйством».

«Просто сделал сравнение. Но то, что у нас лучше машины, то, что у нас живёт богаче население, это правда. И то, что там выше в какой-то мере было развито производство, потому что Советский Союз туда академию посадил. Нам не посадили. <…> У нас не было военной промышленности, во время Второй мировой войны к нам никто не перевёз никаких производств. Мы сами по себе стартовали. И, конечно же, за последние годы мы сделали очень динамичные шаги. И Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — прим. ИА REGNUM ) отметил это, что один из бурно развивающихся регионов — это Хакасия, в части угольной промышленности», — сказал Виктор Зимин.

В этот раз слова «колхоз» и «деревня» в открытую не прозвучали, однако подтекст очевиден.

Напомним, весной высказывание Зимина, которое растиражировали местные и федеральные СМИ, вызвало большой общественный резонанс. «Безусловно, чиновник столь высокого ранга не должен допускать подобных пренебрежительных оценок жителей других регионов», — сказал тогда в беседе с корреспондентом ИА REGNUM декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при президенте РФ Сергей Козлов.

А мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что город-миллионник является привлекательным для жителей других регионов и «продолжает ежегодно прирастать за счёт миграции»: «По прошлому году прирост миграционный в Новосибирске составил более 18 тысяч. Это очень хороший результат».

Также не лишним будет напомнить в контексте высказывания Зимина о средней зарплате в Хакасии и Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате, в январе — мае 2017 года жители Сибирского федерального округа в среднем получали 32 343 рубля. При этом средняя зарплата жителей Хакасии составляла 32 732 рубля, Новосибирской области — 31 956 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виктор Зимин, будучи главой Хакасии, не раз позволял себе достаточно экспрессивные высказывания. Например, летом текущего года он крайне негативно охарактеризовал деятельность руководителя Ширинского района и распорядился «принять все меры, чтобы убрать его с дороги».

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А в 2015 году он «позволил себе несколько слов вне протокола», комментируя отставку прокурора республики Виктора Ломакина. «Это неправильно, когда из-за одного, извините за выражение, клоуна регион встал просто на дыбы. Надули кучу мыльных пузырей. Просто личное противостояние со мной», — проводили тогда местные СМИ слова Зимина в адрес Ломакина.

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