Волгоград, 28 августа, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области с 23 августа полыхали пожары. Быстрому распространению огня, которым были охвачены 21 из 38 районов региона, способствовала жаркая и ветреная погода. Всего было повреждено 155 строений в 14 населённых пунктах.

34.mchs.gov.ru Природный пожар

С огнём справились

В настоящее время в Волгоградской области локализованы все очаги природных возгораний. По информации регионального МЧС, последние их ни были ликвидированы ближе к полуночи 27 августа. Пожарным удалось не допустить распространения огня на населенные пункты и дачные общества в Городищенском, Иловлинском и Дубовском районах.

Только за последние сутки на очаги возгорания авиацией МЧС было сброшено более 1250 тонн воды. Пожарные продолжает ликвидацию тлеющие очаги.

34.mchs.gov.ru Тушение огня с воздуха

Ещё утром 27 августа в регионе действовали четыре очага природных пожаров на площади 7235. Наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Оленье и Песковатка Дубовского района.

27 августа

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров проинспектировал пострадавшие от пожара территории Михайловского и Дубовского районов. В хуторах Курин и Моховский огонь уничтожил хозяйственные постройки и несколько жилых домов. Но в целом слаженная работа спасателей, представителей силовых ведомств, руководителей муниципальных образований, добровольцев позволила минимизировать ущерб и избежать жертв и пострадавших среди людей.

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Теперь предстоит собрать информацию о повреждённом имуществе жителей, определить размер ущерба. Этим займутся специально созданные межведомственные комиссии. В Михайловском городском округе, Даниловском, Иловлинском, Ольховском и Среднеахтубинском районах специалисты проводят подворовой обход.

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«В настоящее время прорабатываются несколько вариантов оказания помощи. Ситуация у всех разная: у кого-то это было единственное жилье, у кого-то существенно пострадали хозпостройки, домашние животные», — отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По предварительным данным, 25 семей потеряли свое единственное жилье. «Мы уже встречались с людьми, позиция и мнения у всех разные: кто-то хотел бы остаться жить в своем хуторе или селе, кто-то хочет уехать к родственникам, получить компенсацию», — отметил Андрей Бочаров.

34.mchs.gov.ru Последствия пожара

Причины возгораний устанавливаются. Как отмечают специалисты, существенную роль играет пресловутый человеческий фактор. Есть отчасти и вина самих местных жителей — некоторые дворовые территории содержатся в ненадлежащем состоянии, а захламление приводит к возгораниям и способствует быстрому распространению огня.

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26 августа

Пожар, вспыхнувший днём 25 августа, был локализован в Дубовском районе Волгоградской области. Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению огня и осложняли тушение. Все жители сел Оленье и Екатериновка, которые ране были эвакуированы в пункты временного размещения, вернулись в свои дома. От огня удалось защитить и село Песковатка, а также населённый пункт Спартак. Движение по перекрытому участку федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград возобновилось.

За прошедшие сутки подразделения пожарной охраны ликвидировали на территории Волгоградской области 97 очагов возгорания, в 76 случаях воспламенилась сухая растительность. В тушении природных пожаров в трех районах участвовали 2,5 тысячи человек, 350 единиц техники.

Volgograd.ru Выжженная земля

Из-за пожаров в Волгоградской области летние смены во всех оздоровительных лагерях региона завершаться досрочно. Большое количество обращений с такой просьбой поступает от обеспокоенных родителей.

25 августа

Глава МЧС РФ Владимир Пучков прибыл в регион, где лично оценили ситуацию, сложившуюся в Волгоградской области в результате серии ландшафтных пожаров. В Ольховском районе участники инспекции встретились с жителями пострадавших территорий.

«Из федерального бюджета и из резервного фонда каждый пострадавший получит материальную помощь, будут выплачены компенсации за утрату имущества. Это мы сделаем быстро и оперативно. Соответствующие выплаты будут произведены и из бюджета Волгоградской области, — отметил Владимир Пучков. — Мы развернули пункты временного размещения, проживание и питание оплачиваются. Помощь будет оказана с учетом мнения каждого из вас».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на территории Ольховского района горели десять населенных пунктов. Один из самых крупных очагов был зафиксирован в селе Ягодное. Там, буквально за 10−15 минут, преодолев водную преграду — пруд, огонь из степи перекинулся на постройки. В результате пострадало 64 строения, в том числе 13 домовладений. Для восьми семей пострадавшие дома были единственным жильем, сейчас погорельцы проживают у родственников.

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Напомним, 23 августа возгорания были зафиксированы в 21 из 38 муниципальных образований Волгоградской области. На территориях, где была угроза населенным пунктам, проживают 560 тысяч человек. В настоящее время в регионе продолжает действовать режим ЧС, в населенных пунктах ведется круглосуточное дежурство.