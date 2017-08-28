Хабаровск, 28 августа, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Хабаровске полиция приступила к доследственной проверке инцидента, произошедшего с девушками — пассажирками такси. Водитель заставил их умыться зеленкой, передает RT.

GörlitzPhotography Такси

Ранее в интернете появился ролик, на котором мужчина заставляет двух девушек вымыть лица зеленкой. Таким образом водитель такси якобы наказал их за отсутствие платы за проезд.

В УМВД по Хабаровскому краю отметили, что видео содержит признаки противоправных действий. Инцидент произошел в Хабаровске, потому проверку ведут хабаровские полицейские. Они выясняют личности водителя такси, его пассажирок и других лиц, фигурировавших в ролике.