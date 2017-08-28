Москва, 28 августа, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Доход России от экспорта вооружений и военной техники в 2016 году превысил $15 млрд, это в пять раз больше, чем в 2000 году (3 млрд). Обязательства российской стороны и партнеров по оборонным заказам составляют $46—50 млрд, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Антон Привальский ИА Красная Весна Пусковая установка ЗРС С-400 Триумф

По его словам, на поставки оружия влияют несколько факторов: цикличность рынка, экономические возможности партнеров, кредитоспособность, а также политический фактор. Ожидается, что в 2017 году сохранятся текущие показатели объема экспорта военной продукции и вооружений и сохранится динамика портфеля заказов — в нынешнем диапазоне в $46—50 млрд.

По объемам поставок лидирует авиация — это около 50% поставок. В настоящее время Россия выходит на 27% мировых поставок боевой авиации и по этому показателю опережает США. Кроме того, в 2017 году ожидается рост объемов поставок сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30%.

«Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 «Триумф» обрабатывается порядка десяти заявок», — сказал Шугаев.

Он также пояснил, почему «провисает» экспорт российской морской техники: это очень дорогостоящая техника с длительным производственным и испытательным циклом, с многоуровневой кооперацией. Это направление планируется подтягивать, в частности, есть серьезный интерес в мире к российским подводным лодкам, корветам и эсминцам.

В целом порядка 40% объемов поставок продукции военного назначения приходится на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. На ВТС со странами ЕС раньше приходилось 2—3%, а сейчас еще меньше, уточнил Шугаев. На Ближнем Востоке как одна из самых интересных стран рассматривается Саудовская Аравия — до конца 2017 года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС: это основа основ для взаимодействия в этой области, что является подтверждением серьезности намерений саудитов по покупке российского вооружения.

«В настоящее время межправительственные комиссии работают также с Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном — у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго», — уточнил Шугаев.

Что касается обвинений в военно-техническом сотрудничестве России с Ливией и Ираном в обход резолюций Совбеза ООН, Шугаев пояснил, что Россия строго соблюдает все свои международные обязательства. В частности, с Ираном обсуждается обслуживание ранее поставленных систем ПВО, на что Россия имеет право.

Рассказал Шугаев и детали перспективных военных контрактов. Так, практически «на выданье» находится вопрос о поставках в Турцию систем ПВО С-400 «Триумф». В Египет будут поставлены боевые вертолеты Ка-52К «Катран» для вертолетоносцев типа Mistral, не исключаются и возможности новых поставок российской военной техники в Египет. С Пакистаном у России есть соглашение о ВТС, по нему уже поставлены Ми-35. Взаимоотношения с этой страной базируются на общей антитеррористической цели, подчеркнул Шугаев.

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Говоря о влиянии санкций на продажи военной техники, глава ФСВТС назвал как положительные, так и отрицательные их стороны. Так, санкции сыграли положительную роль, так как начала работать программа импортозамещения.

«Совершенно очевидно, что санкции — это надолго. Не было бы известных событий на Украине — придумали бы еще что-нибудь. В конце концов, список Магнитского появился задолго до 2014 года. Надо быть прагматиками», — пояснил Шугаев.

Одним из слабых мест российского военного экспорта он назвал постпродажное обслуживание. В ФСВТС пытаются исправить ситуацию, например, скоро откроются центры по обслуживанию российских вертолетов в Бразилии и Перу.

Напомним, российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», которые считаются одними из самых эффективных комплексов ПВО в мире, заинтересовали Турцию в феврале 2017 года. Начались переговоры, сказал тогда глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке «Айдекс-2017».

Кроме того, 15 февраля заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Индию может быть заключен в ближайшее время. Зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» созданы концерном ПВО «Алмаз-Антей». По мнению военных экспертов, С-400 в несколько раз превосходит С-300 по таким параметрам, как помехозащищенность, скорострельность, дальность, количество поражаемых целей.

Ранее в Подмосковье завершил свою работу III Международный военно-технический форум «Армия-2017», в работе которого приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, а также 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран.

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В рамках форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, корпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Концерн «Калашников» и других предприятий военно-промышленного комплекса.