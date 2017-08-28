Москва, 28 августа, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ направило в Минфин предложение повысить минимальную розничную стоимость крепкого алкоголя с содержанием спирта более 9%, сообщают 28 августа «Ведомости».

Рюмка

В настоящий момент законодательство предполагает, что минимальная стоимость крепкого алкоголя не изменится до 2020 года. Новое предложение Минздрава о повышении акциза предлагает пересмотреть цену уже в 2018 году.

Сейчас минимальная стоимость пол-литровой бутылки водки составляет 205 рублей. По мнению ведомства, оптимальная цена бутылки должна быть больше 300 рублей. При этом темпы роста ставки налога должны «опережать инфляцию», которая запланирована на уровне 4% в 2017 году.

«Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя», — отметили в министерстве.

По мнению ведомства, индексация акциза на размер инфляции сохраняет уже имеющую доступность спиртного, а для того, чтобы крепкий алкоголь, в том числе водка, становились менее доступными для населения, необходимо увеличивать ставку налога быстрее роста инфляции.

Как заявили представители департамента налоговой и таможенной политики Минфина, в конце июля президент России Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому акциз на крепкий алкоголь до 2019 года останется неизменным и составит 523 рубля за литр безводного спирта. Индексация на уровень инфляции произойдёт с 1 января 2020 года и составит 544 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года директор департамента налоговой и таможенной политики РФ Алексей Сазанов заявил, что повышение акцизов на крепкий алкоголь в стране в 2018 году не планируется, а индексация акцизов планируется в 2020 году только на уровне инфляции.

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По данным федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016 года россияне купили на 40% меньше шампанского, на 20% меньше водки и на 15% меньше вин. По данным ведомства, это связано с тем, что люди начали меньше покупать импортный дорогой алкоголь и больше дешевый отечественный.

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