Москва, 28 августа, 2017, 07:49 — ИА Регнум. 21 августа: СКА (Санкт-Петербург) в матче открытия юбилейного, десятого, сезона КХЛ на своём поле обыграл московский ЦСКА

Шайба

С первых секунд хоккеисты СКА ринулись в атаку и создали опасный момент у ворот ЦСКА. Уже на 25-й секунде Илья Ковальчук (СКА) получил удаление на две минуты в результате стычки с игроком ЦСКА Александром Поповым.

На четвёртой минуте матча Патрик Херсли воспользовался численным претмуществом своей команды и забросил шайбу в ворота Ильи Сорокина (ЦСКА), тем самым СКА повёл в счёте.

Через шесть минут Николай Прохоркин с передачи Никиты Гусева удвоил преимущество СКА в счёте, забив великолепный гол прямо между ног вратарю. После первого периода счёт 2:0 в пользу питерского клуба.

В первой половине второго периода новичок ЦСКА Михаил Григоренко замкнул передачу Кирилла Капризова, сократив отстование ЦСКА до одного гола.

В середине того же периода Илья Ковальчук ювелирно забрасывает шайбу в дальний угол ворот ЦСКА, счёт — 3:1.

В начале последнего периода игрок СКА Егор Яковлев получает удаление на две минуты, но это не мешает Сергею Широкову (СКА) сделать счет разгромным — 4:1. Настроенный на победу ЦСКА устремляется вперёд и забивает гол спустя каких-то 42 секунды от пропущенного гола. Счёт на табло — 4:2, который сохраняется до финальной сирены, объявляющей о завершении матча.

СКА одерживает волевую победу в матче открытия над ЦСКА, тем самым добывая первые победные очки в этом сезоне.

22 августа: «Куньлунь Ред Стар» одерживает первую в сезоне победу над «ХК Сочи»

Первый период команды играли на равных, но победителем этого периода вышел «Куньлунь» благодаря реализованному моменту Брэндона Ипа. Вторую 20-минутку активней начали сочинцы, тем самым забросив шайбу в ворота «Ред Стар», счёт равный — 1:1.

Спустя четыре минуты от пропущенного гола, «Ред Стар» забрасывет вторую шайбу в ворота «ХК Сочи», отличился финн Матиас Мюттюнен. Через пару минут счёт на табло становится 1:3 в пользу «Куньлунь», так как очередной гол в ворота сочинцев забивает канадец Кайл Чипчура.

В начале третьего периода Матиас Мюттюнен, не пожалев россиян, забрасывает четвёртую шайбу в ворота Константина Барулина, давая понять, кто будет победителем этого матча. Под занавесу периода «Сочи» удаётся отыграть одну шайбу, которая, к сожалению, ничего не решает.

Китайский клуб набирает первые три очка в сезоне.

23 августа: «Автомобилист» разгромно обыгрывает финалистов прошлого Кубка Гагарина

В середине первого периода екатеринбургский «Автомобилист» открывает счёт в матче против «Металлурга» из Магнитогорска, отличается Алексей Михнов. Вскоре «Металлург» отыгрался в большинстве, шайбу забросил лучший бомбардир прошлого сезона КХЛ Сергей Мозякин.

Под занавес второго периода игрокам «Металлурга» снова удалось пробить вратаря «Автомобилиста, отличился Мэтт Эллисон с передачи Оскара Осала.

В начале третьего периода с 44:44 по 45:33 «Автомобилист» забросил две безответных шайбы, тем самым добившись преимущества, счёт на табло — 2:3 в пользу «Автомобилиста». В середине периода «Автомобилисту» удалось добиться преимущества над «Металлургом» в две шайбы, благодаря усилиям Александра Кучерявенко и Рока Тичара. Точку в матче поставил Франсис Паре, забив последний гол в ворота Василия Кошечкина («Металлург»), счёт по итогам матча — 2:5 в пользу «Автомобилиста».

Игроки «Автомобилиста» добились победы над одной из сильнейших команда в КХЛ, а также над одним из претендентов на звание победителя юбилейного, десятого сезона КХЛ.

25 августа: ЦСКА громит «Динамо» в московском дерби

Первый период был абсолютно безрезультативным и запомнился лишь равной игрой команд. В начале второго периода Мэт Робинсон забил шайбу в ворота «Динамо» с передач Богдана Киселевича и Константина Окулова, тем самым ЦСКА повёл в счёте.

В последующие две минуты ЦСКА отличается дважды благодаря голам Антона Бурдасова и Михаила Григоренко, счёт на табло — 3:0 в пользу ЦСКА. Через пару минут «Динамо» всё-таки отыгрывает одну шайбу благодаря стараниям Андрея Кутейкина.

До начала третьего периода ЦСКА забивает ещё две шайбы, отличились Андрей Светлаков и Андрей Кузьменко.

Под занавес третьего периода Константин Окулов поставил точку в матче, забив гол в ворота динамовцев.

По итогу матча ЦСКА громит «Динамо» в этом дерби со счётом 6:1.

26 августа: «Динамо Рига» обыгрывает «Барыс» со счётом 5:3

По итогам первого периода рижане отличились трижды, дважды отличился латыш Микс Индрашис, а также новичок команды Карл Столлери. В середине второго периода Дэнни Кристо довёл счёт до неприличного — 0:4.

В самом конце периода Кевин Даллмэн забил первый гол «Барыса» а матче. Через семь минут «Барыс» второй раз поражает ворота «Динамо», отличился Даррен Диц, счёт — 2:4.

На 52-й минуте матча Гунарс Скворцов забивает ответный гол «Барысу». На последних минутах матча Антон Сагадеев забивает гол в ворота рижан, который оказывается последним в матче.

«Динамо Рига» добывает первую победу в сезоне, обыграв «Барыс» со счётом — 3:5.