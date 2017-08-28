Об антироссийской Молдавии и дружественном Донбассе: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Антироссийская риторика: Кишинёв хочет обсудить тему вывода российских войск из Приднестровья в Генассамблее ООН;
- Ситуация на Ближнем Востоке: о чём говорил президент России с премьер-министром Израиля;
- Хватает и Северной Кореи: США посоветовали Украине даже не думать о возрождении ядерного оружия;
- Военные сводки: при поддержке Воздушно-космических сил России в Сирии уничтожено более 800 боевиков;
- Города-побратимы: подписано соглашение между Донецком и Симферополем.