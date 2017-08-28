Москва, 28 августа, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Сын актера Сергея Макарова Корней подозревается в убийстве петербургского блогера Станислава Думкина. Об этом 28 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Парк Горького

И Корней Макаров, и Станислав Думкин снимались в кино. Так, Корней Макаров участвовал в съемках фильмов «Братья Карамазовы», «Внук космонавта», «С Дона выдачи нет» и других. Станислав Думкин снимался в мини-сериале «Последний бой» Ивана Шурховецкого и драме «Сталинград» Федора Бондарчука.

Отец Корнея Сергей Макаров известен зрителям по сериалу «Интерны». Он выступил в роли заведующего приёмным отделением Геннадия Петровича.

Отмечается, что убийство Думкина попало на видео. Между молодыми людьми, судя по кадрам записи, произошел конфликт. Один из оппонентов ударил другого, тот упал и, предположительно, ударился головой об асфальт.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на петербургского блогера Станислава Думкина произошло в ночь на 13 августа в Парке Горького в Москве. Думкин получил травму головы и через несколько дней скончался в больнице.

По данным администрации парка, нападение видели десятки человек, однако никто из очевидцев не вызвал «скорую» и не сообщил о происходящем правоохранителям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть»

Сообщается также, что подозреваемый скрывается от следствия.