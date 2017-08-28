Мадрид, 28 августа, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2017/18. Встреча закончилась со счётом 2:2.

Мадридский «Реал»

«Реал» ушёл от поражения благодаря голу нападающего Марко Асенсио на 83-й минуте. Всего форвард забил в этой встрече два мяча, сделав дубль.

В составе «Валенсии» на свой счёт записали полузащитники Карлос Солер (18-я минута) и Жоффре Кондогбиа (77-я минута).

После двух сыгранных матчей в новом сезоне 2017/18 «Реал» находится на пятом месте в турнирной таблице, «Валенсия» — на шестом. В активе обеих команд по четыре очка.

Напомним, «Реал» в этом матче играл без двух своих основных игроков. Серхио Рамос был дисквалифицирован на один матч после того, как получил красную карточку в игре против «Депортиво». Криштиану Роналду отбывает пятимачевую дисквалификацию за толчок арбитра во время встречи Суперкубка Испании против «Барселоны».