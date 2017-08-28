Москва, 28 августа, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Торги 25 августа завершились небольшим ростом. Покупатели спокойно могли пройти отметку $53 за баррель на фоне общего ослабления американской валюты на рынке Форекс после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен на ежегодной конференции в Джексон-Хоул, но перед выходными не стали этого делать, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Помимо ослабления доллара США нефтяной рынок получал поддержку от урагана «Харви». Из-за него в штате Техас остановили работу три крупных нефтеперерабатывающих предприятия: ExxonMobil, Royal Dutch Shell и Petroleo Brasileiro Petrobras. Добыча нефти США в Мексиканском заливе сокращена на 20%.

В выходные (26−27 августа) также стало известно, что в Ливии прекратили работу два нефтяных месторождения из-за нападений боевиков.

Сегодня, 28 августа, рынок открылся ростом по нефти. Баррель Brent стоит $52,58. Цена находится в боковом тренде пять дней. Покупатели готовы к наступлению и повышению котировок до $54,20/50. Можно ожидать прорыв уровня $53.

Напомним, 25 августа стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,71%, до $52,41 за баррель, WTI — на 0,92%, до $47,87 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $50,14 за баррель.

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