Москва, 28 августа, 2017, 07:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 25 августа небольшим снижением по доллару и евро. На торгах в Европе рублёвые пары торговались в ограниченных диапазонах до начала выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в американском городе Джексон-Хоул. В течение семи часов курс доллара США крутился около уровня 59,15 рубля, курс евро — 69,80 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Глава ФРС США Дж. Йеллен на ежегодной конференции говорила о финансовой стабильности и банковском регулировании. Она не касалась монетарной политики и не дала намеков на возможность дальнейшего повышения ставки, чем вызвала на валютном рынке продажу американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Рубль подорожал к доллару на 0,98%, до 58,57 рубля.

После выступлений Йеллен и Драги единая валюта на рынке Форекс подорожала к доллару на 1,02%. В связи с этим рубль к единой валюте подешевел на 0,09%. Драги тоже не обсуждал текущую монетарную политику. Он сказал про восстановление экономики и что инфляция остается ниже целевого уровня.

Укрепление евро перед закрытием торгов могло вызвать его молчание про значительное укрепление евро с начала года на 13,7%. Трейдеры и инвесторы расценили это как отсутствие проблем у регулятора с обменным курсом.

28 августа нефть сорта Brent торгуется на максимумах. В Азии за баррель дают $52,60 (+0,54%). Покупатели готовятся к прорыву сопротивления $52,95. Курс доллара упал ниже поддержки $58,93. Теперь в качестве целей видится два ценовых уровня: 58,43 рубля и 57,80 рубля. Несмотря на укрепление евро на рынке Форекс, курс евро/рубль будет больше тянуть к 69,30 рубля, чем к 70,50 рубля.

Сегодня экономический календарь для Европы и США пустой, поэтому по паре доллар/рубль ожидается повышение курса доллара до 58,75 рубля в рамках коррекции.

Напомним, 25 августа по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 58 коп. (-0,98%), до 58,57 руб., курс евро повысился на 7 коп. (+0,09%), до 69,83 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,1 млрд (+38,09%), евро/рубль — 228,3 млн евро (-15,91,%).

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