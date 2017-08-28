Якутск, 28 августа, 2017, 06:16 — ИА Регнум. Даже после того, как АЛРОСА официально объявила о завершении поисково-спасательной операции на своём руднике «Мир», констатировав, что под землёй остались восемь шахтёров, в Якутии многие не перестали верить, что они могут быть живы и надежда ещё не потеряна. При этом люди возмущены тем, что в республике широко отпраздновали День шахтёра и даже траура по похороненным в руднике людям не объявили. А жителей Мирного больше всего сейчас интересует один вопрос: по всему городу появились надписи — «#Ктоубилшахтёров?». Подробнее о том, что думают люди о прекращении поисков шахтеров, оставшихся в «Мире», — в обзоре ИА REGNUM.

ИА SakhaDay В Мирном почтили память оставшихся в руднике шахтёров

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Не даёт покоя пользователям случай в Чили, когда 33 шахтера достали из-под земли через 69 дней, хотя они находились на глубине 650 метров.

ИА SakhaDay Горожане приносили хлеб, воду и сигареты

«Спасение шахтёров обошлось Чили в 22 миллиона долларов. Сам президент присутствовал во время спасения. А наших ребят вот так вот похоронили. А вдруг они ждут спасения там, внизу? Вдруг они верят, что их спасут? Сколько миллионов долларов потратили на спасение? Наши просто забили на них и распрощались, вот такое вот отношение к простым людям у нас и в Чили», — делают вывод якутяне.

«Простые люди стали жертвами чьих-то амбиций, жажды денег и власти. Я считаю, что заживо захороненным ради «процветания» страны должны присвоить звания Героев Труда, назначить пожизненную пенсию их родным», — также высказывается мнение.

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«Теперь иначе как «вратами ада» не назовешь этот рудник», «Жадность, алчность…», «Жажда наживы и безразличие…», «Бессилие, обреченность и смирение — ужасно…», «Все ждали чуда», «Даже хоронить некого», «21-й век — век технологий, и не могут определить местонахождение горняков в своих же шахтах… Грош цена вашим бриллиантам!», «Операция по спасению затратна, им выгоднее провести восстановительные работы и дальше заколачивать баблишко…», «Забастовки нужно шахтерам объявить в сфере алмазной промышленности, тогда контора понесет убытки», — комментировали жители Якутии новости о прекращении поисково-спасательной операции на руднике.

Люди возмущены, что по погибшим не объявили траур, а в Нерюнгри на следующий день после того, как потерянные в шахте люди были объявлены погибшими, широко отпраздновали День шахтёра. Многие призывают в связи с трагическими событиями не праздновать День Якутска, отмечаемый в столице республики во второе воскресенье сентября.

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Многие по-прежнему называют причиной трагедии проблемы с обеспечением безопасности людей, которых, несмотря на фактическую аварийность шахты, всё равно отправили под землю.

«Все местные знают, что новое руководство экономило на обеспечении безопасности шахтеров. Вот вам и ответ», «Раньше надо было о безопасности шахтеров побеспокоиться», — пишут в соцсетях.

Продолжают высказываться также претензии президенту компании Сергею Иванову, с назначением которого люди связывают аварию. Есть претензии и к главе региона Егору Борисову. «Пошел бы, развернул свой штаб и продолжал искать. Грош тебе цена как главе Саха. На своей земле позволил заживо похоронить москвичам своих ребят».

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ИА SakhaDay Хеэштеги в городе Мирный

Особенно потрясло ЧП на шахте жителей Мирного, которые напрямую связанны с этим рудником. Люди почтили память горняков. К городскому мемориалу открытия рудника «Мир» приносили хлеб, воду и сигареты. Между тем в городе появились многочисленные написанные как хештэг вопросы «Кто убил шахтёров?», а жителями продолжают распространяться стихи без указания авторства, посвящённые трагедии.

Мы ушли под землю на рассвете,

Не поцеловав любимых жён,

По привычке погрузились в клети,

Каждый каской лишь вооружён…

Августовским днём в шахтёрских буднях

Мы нашли здесь вечный свой приют,

Стал могилой нам алмазный рудник,

Здесь нас поимённо отпоют.

Власенко, Степанов, Неустроев,

Мисник, Жуков, Марьин, Куликов,

Все они погибли, как герои,

С честью настоящих горняков.

С ними вместе не увижу солнца,

Погребённый в беспросветный склеп,

Я — горнорабочий Глеб Миронцев,

Я — простой шахтёр Миронцев Глеб.

Вот и всё! Не поминайте лихом

Наш двести десятый горизонт!

Пали смертью храбрых здесь мы тихо,

Здесь за трудовой погибли фронт.

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Как сообщало ИА REGNUM, спасательные работы на руднике «Мир» компании АЛРОСА были прекращены 26 августа, через 22 дня после его подтопления. В шахте осталось восемь горняков: машинисты буровой установки Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Дмитрий Марьин и Михаил Неустроев, исполняющий обязанности начальника участка Виталий Куликов, горнорабочий очистного забоя Глеб Миронцев, мастер участка Валентин Мисник и взрывник Игорь Степанов.

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