Казань, 28 августа, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии признал недействительным решение Управления градостроительных разрешений исполкома Казани не выдавать разрешение на ввод одного из домов микрорайона «М-14». Истцом по делу выступила некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (Госжилфонд), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

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Решение может быть обжаловано в месячный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре.

Ответчиками по иску, поданному 28 апреля, выступили исполком муниципального образования города Казани и МКУ «Управление градостроительных разрешений Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани». В ненормативном правовом акте речь идёт о 306-квартирном жилом доме №3 с нежилыми помещениями и подземной парковкой на Оренбургском тракте Приволжского района Казани.

Истец выступает в этом проекте инвестором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон «М-14» — один из крупнейших проектов по программе социальной ипотеки. Он рассчитан на17 домов общим объёмом 3,8 тыс. квартир. На льготных условиях жильё здесь должны получить почти 10,5 тыс. человек. Проектом предусмотрено пять детсадов, две школы и пять многоуровневых парковок.

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Напомним, на середину августа 2017 года в Татарии введено в эксплуатацию 1 409,9 тыс. кв. м. жилья — 58,7% от плана. Прирост к такому же периоду 2016 года составил 4%.

Госжилфонд РТ к этому моменту отчитался о 95 домах на 4 тыс. 311 квартир общей площадью 235,8 тыс. кв. м. В разной стадии готовности в регионе также находятся 116 объектов, возводимых по программе социальной ипотеки.