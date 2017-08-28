Пекин, 28 августа, 2017, 05:27 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс национальной валюты Китая укрепился на 226 базисных пунктов, сообщает 28 августа агентство «Синьхуа».

Valutaworld.ru Юань

Таким образом, курс юаня составил 6,6353 за доллар США, регистрируя очередной максимум последних месяцев, несмотря на мнение западных аналитиков.

Так, эксперты предполагали несущественное ослабление валюты КНР как следствие стремительного «взлета» курса китайской валюты. Однако, вопреки прогнозам, за незначительным ослаблением курса последовал очередной стремительный взлет.

Напомним, что за прошедшие две недели юань «подорожал» более чем на 600 базисных пунктов. С учетом показателей 28 августа рост составил уже более 820 базисных пунктов. Таким образом, юань пробил очередной потолок.

Как сообщало ИА REGNUM, курс китайской валюты на 25 августа составил 6,6579 юаня за доллар США.