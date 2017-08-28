Казань, 28 августа, 2017, 04:56 — ИА Регнум. Авиакомпании «Татарстан» продлили срок конкурсного производства. Следующее заседание назначено на 16 ноября 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Airliners.net Airbus A319 авиакомпании «Татарстан»

К этой дате конкурсный управляющий должен предъявить аргументы для продления срока или банкротство будет завершено окончательно.

Напомним, в начале июля 2017 года с торгов был продан последний самолёт из авиапарка АО Авиакомпания «Татарстан». В состав лота кроме ТУ-154М входили и четыре авиадвигателя. Цена продажи составила 2,865 млн рублей. С первой попытки реализации имущество подешевело почти в 3 раза — с 8,282 млн рубля. Покупателем стало ООО «Синергия» из Москвы. Основная деятельность компании — агентская деятельность по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порядке процессуального правопреемства был заменён один из кредиторов — вместо банкротящегося ПАО «Татфондбанк» им стало ООО «Служба взыскания «Редут». Банку авиапредприятие задолжало почти 45 млн рублей.

Проблемы авиакомпании начались после того, как в ноябре 2013 года в аэропорту Казани произошло крушение самолёта Boeing 737−500. Лайнер упал при посадке во время ухода на второй круг. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В числе пассажиров были глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.

Согласно результатам расследования обстоятельств катастрофы, проведённого Международным авиационным комитетом, причиной крушения стали системные недостатки в работе экипажа, авиакомпании и авиационных властей всех уровней.

31 декабря 2013 года авиакомпания прекратила полёты и с этого дня не значится в расписании аэропортов. Другая региональная государственная авиакомпания — «Ак Барс Аэро» стала наследником парка самолётов и маршрутной сети «Татарстана», а также получила субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки в Приволжском федеральном округе.

Авиакомпания «Татарстан» была признана банкротом по собственному иску 31 октября 2014 года. Всё это время срок конкурсного производства продлевался в связи с попыткой реализации оставшегося имущества, на которое долгое время не находились покупатели.