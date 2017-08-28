Пекин, 28 августа, 2017, 04:49 — ИА Регнум. США следует перестать перекладывать с больной головы на здоровую, обвиняя Китай в умышленном саботаже, приведшем к столкновению военного судна США с торговым судном в акватории АТР, и взглянуть правде в глаза во избежание повторения подобного, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 27 августа.

Флот США

«После того как военный корабль США «Джон Маккейн» столкнулся с торговым судном 21 августа, западные СМИ, ссылаясь на офицеров ВМС США, внезапно заговорили о вероятности хакерской атаке или саботаже, указывая пальцем на Китай. Среди западных журналистов, находящихся в Пекине, есть и те, кто спекулируют домыслами, что якобы Китай может быть причастен к произошедшему», — заявляет редакция издания.

По словам газеты, подобные спекулятивные вбросы идут вразрез с журналистским профессионализмом и политической ответственностью, искажая общественное мнение по поводу обстоятельств случившего, «ставя ценности над фактами».

«СМИ, заявляющие подобное, ангажированы идеологически. Их тон отражает волнение США, которые демонстрируют неспособность предотвращать подобные таинственные происшествия. Качество командования ВМС США, похоже, совсем ужасно, а профессионализм флотских офицеров поставлен под сомнение», — продолжает издание.

Китайская общественность с подозрением относится к США, как никогда, но даже в худшие годы она не опускалась до подобного уровня, оставляя обвинения США в своих бедах за рамками основного и официального дискурса. Кроме того, газета уверена, что причина подобного поведения США в том, что сейчас Китай слишком силен, и это невозможно игнорировать: «Возможно, именно поэтому ключевые западные СМИ пытаются привлечь к Китаю внимание».

Однако, особое беспокойство у Китая вызывает то, что люди, занимающиеся расследованием обстоятельств трагедии, будут пущены по ложному следу.

«Беспокоит то, что расследующие обстоятельства столкновения кораблей подобного рода спекулятивными заявлениями могут быть пущены по ложному следу, что приведет к безрассудным попыткам обосновать их», — утверждает редакция издания, добавляя, что в этом случае все их заключения будут продиктованы не научными, геополитическими соображениями.

«Вашингтону нужна смелость взглянуть в лицо реальным причинам, стоящим за столкновением их военного корабля с торговым судном, и сделать выводы, чтобы предотвратить повторение подобного в дальнейшем. Распространяя спекуляции о китайском следе, они только откладывают этот момент», — продолжает издание, добавляя, что, обладая самыми продвинутыми информационными технологиями, Вашингтон прекрасно понимает невозможность третьей стороной срежиссировать столкновение двух кораблей

Подводя итог, редакция газеты заявляет, что «США необходимо обуздать их страсть» к патрулированию Азиатско-Тихоокеанского морского пространства, поскольку «это утомляет их патрули».

Напомним, что ранее газета заявляла, что основной, по их мнению, причиной столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» и нефтяного танкера Alnic MC под флагом Либерии в районе Малаккского пролива стала невозможность американского флота адаптироваться к реалиям Азиатско-Тихоокеанского региона.