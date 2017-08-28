Владивосток, 28 августа, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Ведомства различного уровня, власти и представители бизнес-сообщества продолжают подготовку к третьему Восточному экономическому форуму, который состоится во Владивостоке 6−7 сентября. На едином портале госзакупок числятся заявки на участие в мероприятии от Росгидромета, МЧС России, Россельхозбанка и авиакомпании «Аврора» — всего на 8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Morvesti.ru Владивосток

Читайте также: Владивосток за две недели до ВЭФ-2017: свободных гостиниц уже нет

Россельхозбанкпотратит на участие в третьем Восточном экономическом форуме почти 5 млн рублей. В техническом задании прописаны общие требования к изготовлению выставочного стенда, в том числе заказчик указал, что приветствуются нестандартные подходы, новые ракурсы и интересные конструктивные и цветовые решения.

Стенд банка будет разделён на несколько зон: зона приветствия, открытая зона делового общения, приватная зона переговоров со звукоизоляцией, открытая зона для подписания соглашений и подсобное помещение.

Росгидромет намерен уложиться в 1,2 млн рублей. Экспозиция должна продемонстрировать применение ведомством современных технологий и инноваций в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, реализацию программ и функционирование на Дальнем Востоке.

Стенд Росгидромета будет расположен в рамках интерьерной мультимедийной выставочной экспозиции Минприроды России.

Читайте также: Росгонресс может заработать миллионы рублей на парковках в дни ВЭФ

Авиакомпания «Аврора» потратит на рекламную кампанию чуть больше 1 млн рублей. В техническом задании прописаны следующие виды услуг: изготовление и показ видеоролика о деятельности «Авроры», предоставление места для проведения переговоров, печать рекламного материала и рекламных конструкций, а также их размещение и демонтаж, изготовление сувенирной и полиграфической продукции.

МЧС России выделило на участие в третьем Восточном экономическом форуме 800 тыс. рублей. Сюда входит организация выставочной экспозиции федерального ведомства, поставка выставочного оборудования, а также услуги по изготовлению сувенирной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, третий Восточный экономический форум состоится 6−7 сентября в стенах Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Откроет форум президент России Владимир Путин.

Ожидается, что на полях ВЭФ-2017 года будут подписаны соглашения более чем на 2 трлн рублей, в 2016 году сумма составляла 1,85 трлн рублей.