Пекин, 28 августа, 2017, 03:27 — ИА Регнум. Китай подверг санкциям корпорации и частных лиц КНДР в рамках санкций ООН, сообщает 27 августа газета «Жэньминь жибао».

Roman Harak КНДР и КНР

Как стало известно, Китай запретил ряду предприятий и частных лиц из КНДР организацию бизнеса в Китае, следуя в рамках исполнения единогласного решения Совбеза ООН о введении санкций против Северной Кореи за ее отказ прекратить пуски баллистических ракет.

Теперь в Китае приостановлено создание новых совместных с Северной Кореей предприятий, организация самостоятельного бизнеса, а также новые инвестиции в существующие структуры с участием частных лиц или компаний КНДР, сообщается в заявлении на сайте Министерства торговли Китая.

Кроме того, как добавляет министерство, новые инвестиции в КНДР китайскими компаниями не будут одобрены. В действие новые правила вступают немедленно.

Напомним, что в начале августа Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, вводящую новые санкции против Пхеньяна, которые нанесут стране урон в миллиардах долларах годового дохода. В свою очередь, Китай взял обязательства в полной мере исполнять предписания резолюции. Так, Поднебесная уже запретила импорт с 5 сентября железа, железной руды, угля и морских продуктов из КНДР.

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