Вашингтон, 28 августа, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Неразрешенность украинской проблемы является источником разлада российско-американских отношений, сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им», — заявил Волкер.

Помощь же России народу Донбасса, которую Волкер трактует как попытку «заморозки ситуации», по его словам, приведёт к международной политической, дипломатической и экономической изоляции нашей страны.

Кроме того, по словам спецпредставителя США по Украине, в настоящий момент рассматривается вопрос поставок Вашингтоном летального оружия Киеву, и конечное слово в этом вопросе остается за президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее Курт Волкер заявлял, что поставки оборонительного вооружения Украине не приведут к эскалации конфликта в Донбассе. Однако эксперты в военном деле утверждают, что грань между оборонительным и наступательным вооружением в современную эпоху крайне размыта.