Санкт-Петербург, 27 августа, 2017, 22:55 — ИА Регнум. Футболисты «Зенита» на своем поле сыграли вничью с «Ростовом» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 августа на арене «Санкт-Петербург», завершилась со счетом 0:0.

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По ходу игры команды создали несколько опасных моментов, однако отличиться так и не смогли.

После восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Ростов», набравший 15 баллов, находится на третьей позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 8-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0.

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