Нижний Тагил, Свердловская область, 27 августа, 2017, 22:42 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле в одном их цехов промышленного предприятия произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Mil.ru Пожаротушение

ЧП произошло в воскресенье вечером, 27 августа, в покрасочном цехе.

«Пожарные ликвидировали огонь в одном их цехов промышленного предприятия в г. Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении. — (…) Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно-механическую пену».

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Причину пожара будет выяснять специально созданная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей», — говорится в сообщении.