Кабул, 27 августа, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Террорист-смертник атаковал армейский конвой на юге Афганистана. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили местные власти.

7News.kz Терракт в Афганистане

Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, в провинции Гильменд.

«По меньшей мере 10 человек погибли, еще 8 ранены при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 г. президент США Дональд Трамп в своей речи объявил об отправке в Афганистан дополнительно 4 тыс. военнослужащих. Таким образом, общая численность военных США в этой стране составит около 12 тыс. солдат.