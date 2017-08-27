Лондон, 27 августа, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Футболисты «Тоттенхэма» на своем поле сыграли вничью с «Бернли» в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 1:1.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля мяч забил полузащитник Деле Алли. У гостей результативными действиями отличился нападающий Крис Вуд.

После третьего тура в чемпионате Англии лондонский «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка. Клуб «Бернли», набравший также 4 балла, находится на десятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 3-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Бернли» (Бернли) — 1:1.

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