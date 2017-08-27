Грозный, 27 августа, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Сотрудникам специальных служб удалось ликвидировать возгорание в пятиэтажном жилом доме в городе Гудермес. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Чеченской Республике.

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«Благодаря оперативным действиям пожарных, все жильцы были вовремя эвакуированы, пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

В настоящее время уточняются причины пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в чеченском Гудермесе в жилом пятиэтажном доме произошел пожар. ЧП произошло на улице Исаева.

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