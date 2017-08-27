Одномоторный самолет рухнул в Германии
Берлин, 27 августа, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В Германии потерпел крушение одномоторный самолет. По последним данным, в результате инцидента погиб 82-летний пилот. Об этом сообщает телеканал RT.
Ratel.kz
Легкомоторный самолет
ЧП произошло в воскресенье, 27 августа, в Нижней Саксонии.
«В Нижней Саксонии частный одномоторный самолет упал недалеко от железнодорожных путей», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют причины аварии.