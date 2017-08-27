Ливерпуль, Великобритания, 27 августа, 2017, 20:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» одержал крупную победу над лондонским «Арсеналом» в матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Роберто Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах и Дэниел Старридж.

После третьего тура в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» пока занимает шестнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 3 очка. Клуб «Ливерпуль», набравший 7 баллов, находится на второй позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 3-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Арсенал» (Лондон) — 4:0.

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