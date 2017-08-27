Симферополь, 27 августа, 2017, 20:33 — ИА Регнум. Железнодорожную арку Крымского моста, которая состоит из более 400 крупных стальных элементов, успешно переместили на плавучие опоры. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Most.life Железнодорожная арка Крымского моста

«Плавучие опоры приняли на себя вес железнодорожной арки моста, — сообщили в инфоцентре. — Конструкция весом более чем в 6 000 тонн поднята со вспомогательных опор на пирсах и теперь удерживается только плавучими опорами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Керченском проливе строители моста начали уникальную операцию по транспортировке и установке на фарватерные опоры арки железнодорожной части Крымского моста, которая весит более 6000 т.

В связи с транспортировкой арки, судоходство в Керченском проливе было временно приостановлено.

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