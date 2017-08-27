Оренбург, 27 августа, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Оренбурге проходит акция «Ночь кино». Мероприятие стало одним из ярких, масштабных и впечатляющих событий X Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Перед кинопоказом в сквере у Дома советов организовали развлекательные зоны от партнёров фестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова Ночной показ кинокомедии собрал большое число оренбуржцев

Организатором бесплатного кинопоказа фильма стало государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Облкиновидео». Как отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в ГУП, полотно экрана заказывалось у местной фирмы. Изготовитель сделал гораздо больших размеров экран, чем вызвал недовольство заказчика. Однако это не испортило настроения зрителям, которые не вникали в технические тонкости. По словам зрителей, звук и картинка — отличные.

Стоит отметить, что места в зрительном зале оренбуржцы начали занимать задолго до начала акции. По завершению развлекательных мероприятий, к 21:00 местного времени (19:00 мск) на улице стемнело и похолодало. Кинотеатр под открытым небом вместил всех желающих, только условия размещения были разные. Кто успел, тот занял стул, для других остался выбор — собственные ноги или бордюры. Негативных эмоций по этому поводу никто не проявлял, настрой был праздничный. Чтобы посмотреть кинокомедию «Кухня. Последняя битва», в сквере собрались и стар, и млад.

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