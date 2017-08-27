Экран для кино на главном здании Оренбуржья: размеры превзошли ожидания
Оренбург, 27 августа, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Оренбурге проходит акция «Ночь кино». Мероприятие стало одним из ярких, масштабных и впечатляющих событий X Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Перед кинопоказом в сквере у Дома советов организовали развлекательные зоны от партнёров фестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организатором бесплатного кинопоказа фильма стало государственное унитарное предприятие Оренбургской области «Облкиновидео». Как отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в ГУП, полотно экрана заказывалось у местной фирмы. Изготовитель сделал гораздо больших размеров экран, чем вызвал недовольство заказчика. Однако это не испортило настроения зрителям, которые не вникали в технические тонкости. По словам зрителей, звук и картинка — отличные.
Стоит отметить, что места в зрительном зале оренбуржцы начали занимать задолго до начала акции. По завершению развлекательных мероприятий, к 21:00 местного времени (19:00 мск) на улице стемнело и похолодало. Кинотеатр под открытым небом вместил всех желающих, только условия размещения были разные. Кто успел, тот занял стул, для других остался выбор — собственные ноги или бордюры. Негативных эмоций по этому поводу никто не проявлял, настрой был праздничный. Чтобы посмотреть кинокомедию «Кухня. Последняя битва», в сквере собрались и стар, и млад.
Читайте также: Гостями кинофестиваля в Оренбурге стали более 80 знаменитостей