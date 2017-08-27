Баку, 27 августа, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Возгорание на оружейном складе в Азербайджане локализовано. По последним данным, в результате ЧП пострадали 6 человек. Об этом, как передает 1news. az, говорится в совместном сообщении Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры.

Mil.ru Пожаротушение

«Пожар в N-ской части Минобороны в воскресенье (27 августа) примерно в 17:00 (местное время) был локализован и было предотвращено его распространение на прилегающие территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на территории воинской части продолжаются мероприятия по выявлению и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Азербайджане на оружейном складе вспыхнул пожар. На место ЧП экстренно прибыли сотрудники специальных служб.

Читайте также: В результате взрыва на складе боеприпасов в Азербайджане есть раненные