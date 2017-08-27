Москва, 27 августа, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» в матче восьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 27 августа на «Арене ЦСКА» в Москве, завершилась со счетом 0:1.

Andy03 Футбол

Героем матча в составе гостей стал Заур Садаев, который забил единственный гол на 45-й минуте.

После восьми матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Ахмат», набравший 12 баллов, находится на шестой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 8-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 0:1.

Читайте также: «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче РФПЛ