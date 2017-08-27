Тель-Авив, Израиль, 27 августа, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу во время визита в Израиль будет предъявлено требование пересмотреть отношение организации к государству. Об этом, как передает Times Of Israel, сообщила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

edgarwinkler ООН

«Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю, — сказала она. — Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол и однозначно взяться за его решение».

По ее словам, Израиль может прекратить финансирование ООН, если организация не изменит свое поведение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 г. официальные представители Израиля заявили о сокращении финансирования ООН на $2 млн из-за антиизраильских голосований в Совете по правам человека ООН (СПЧ). Ежегодные отчисления Израиля в бюджет ООН достигают $11 млн.