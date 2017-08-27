Тирасполь, 27 августа, 2017, 19:14 — ИА Регнум. «Если Молдавия выносит в ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья, то почему бы в складывающейся ситуации не поставить вопрос в ООН о признании Приднестровья?» — с таким предложением выступил в интервью российской «Парламентской газете» президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Комментируя обращение Молдавии к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи организации, Красносельский сказал, что Россия как гарант в приднестровском урегулировании «могла бы представить в ООН интересы Приднестровья».

Глава Приднестровья напомнил, что миротворческие силы начали нести службу на берегах Днестра по подписанному соглашению «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта …» от 21 июля 1992 года. Документ был подписан президентами России и Молдавии Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии президента ПМР Игоря Смирнова. «Миротворцы остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, а также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооружённые формирования… За 25 лет никто не ставил под сомнение легитимность данного соглашения и никто не заявлял о выходе из этого соглашения. Очень странная позиция Молдовы, которая обратилась в ООН, ставя под сомнение данный документ, но одновременно не выходя из этого соглашения. Нелогично», — сказал Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что изменение формата миротворческой операции на Днестре недопустимо, а «те, кто раскачивают эту ситуацию, кто желает вывода российских миротворцев из Зоны безопасности, желают эскалации конфликта в Приднестровье».

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг провокационным, но полномочий как-то воспрепятствовать этому у него нет. Вместе с тем он заявил, что необходимо разделять ОГРВ и миротворцев РФ, солидаризовавшись в этом вопросе с правительством Молдавии, в то время как в Приднестровье подчеркивают, что ОГРВ является составной частью миротворческой операции.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.