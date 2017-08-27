Вашингтон, 27 августа, 2017, 18:53 — ИА Регнум. США необходима стена на границе с Мексикой. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Sgt. 1st Class Gordon Hyde Американская стена на границе с Мексикой

«Мы должны иметь стену с Мексикой, преступный уровень которой является одним из наивысших в мире», — написал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяженность общей границы между США и Мексикой составляет более 3 000 км.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена воздвигнуть пограничную стену, стоимостью более $20 млрд, чтобы через 3 года полностью закрыть примерно 50% от общей протяженности границы с Мексикой.