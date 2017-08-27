Грозный, 27 августа, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Около 100 человек эвакуировали из горящего жилого пятиэтажного дома в чеченском Гудермесе. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах республики.

Tammy Sue Пожар

ЧП произошло в воскресенье, 27 августа, на улице Исаева.

«После возгорания на балконах со второго по пятый этажи огонь перешел на крышу пятиэтажного кирпичного здания, — сказал источник. — Площадь пожара составляет 350 кв. метров».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.