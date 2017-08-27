Кишинёв, 27 августа, 2017, 17:54 — ИА Регнум. Власти Молдавии не собираются отказываться от инициативы включить в повестку Генеральной ассамблеи ООН вопрос о выводе российских военнослужащих из Приднестровья. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня независимости Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM. Филип добавил, что позиция Кишинева на этот счет «известна», и именно она была высказана в письме в ООН

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В МИД Молдавии уточнили, что речь в обращении Кишинева в ООН идет не о выводе российских миротворцев, а об Оперативной группе российских войск в Приднестровье. «Возможное включение в повестку дня 72-й сессии предложенного Республикой Молдова пункта позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генеральной ассамблеей ООН вопроса незаконного размещения Оперативной группы вооруженных сил Российской Федерации на территории страны в течение последних 25 лет, что противоречит конституционным положениям, постоянному нейтралитету, суверенитету и непреложным принципам международного права. Инициатива Республики Молдова не выносит на обсуждение и не преследует цель выведения российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы, действующие в Зоне безопасности Приднестровского региона. Вся информация, недавно распространенная в средствах массовой информации, в частности российских, искажает как суть инициативы Республики Молдова в ООН, так и текстовые положения документов, направленных генеральному секретарю ООН», — заявили в молдавском ведомстве.

В то же время глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что ОГРВ — это структура, которая участвует в ротации миротворческих батальонов и непосредственно принимает участие в обеспечении мира в Зоне безопасности. «Поэтому когда мы говорим о миротворцах, мы имеем в виду и ОГРВ», — подчеркнул он.

«Конечно же, подобного рода демарши против миротворческой операции являются контрпродуктивными. Мы считаем, что никаких оснований для изменения формата миротворческой операции до момента окончательного, всеобъемлющего урегулирования молдавско-приднестровских отношений не существует. Это четкая позиция, она неоднократно подтверждалась на высоком уровне. Мне кажется, такие шаги призваны отвлечь внимание от актуальных, насущных вопросов, которые у нас сейчас существуют в отношениях с молдавской стороной. К сожалению, взаимоотношения ухудшаются, отсутствует доверие, необходимы конкретные действия для того, чтобы нормализовать обстановку, а не создавать предпосылки для нагнетания напряженности», — подчеркнул глава МИД ПМР.

Напомним, 22 августа 2017 г. постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг провокационным, но полномочий как-то воспрепятствовать этому у него нет. «Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя», — заявил глава государства. Вместе с тем он заявил, что необходимо разделять ОГРВ и миротворцев РФ, солидаризовавшись в этом вопросе с правительством Молдавии.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.