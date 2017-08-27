Лондон, 27 августа, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» на своем поле переиграл ливерпульский «Эвертон» в матче третьего тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 27 августа в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

(сс) AnnRos Футбол

В составе победителей голевыми действиями отметились Сеск Фабрегас и Альваро Мората.

После третьего тура в чемпионате Англии лондонский «Челси» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Клуб «Эвертон», набравший 4 балла, находится на десятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 3-й тур

«Челси» (Лондон) — «Эвертон» (Ливерпуль) — 2:0 (2:0).

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