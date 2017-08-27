Вашингтон, 27 августа, 2017, 17:33 — ИА Регнум. США, Мексика и Канада проводят переговоры по соглашению о свободной торговле (NAFTA). Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Ustr.gov Североамериканские соглашения о свободной торговле (NAFTA)

«Мы находимся в процессе повторных переговоров по NAFTA (худшей торговой сделке когда-либо заключенной) с Мексикой и Канадой, — написал глава Белого дома. — Переговоры проходят очень сложно».

NAFTA — крупнейшая в мире региональная зона свободной торговли. Созданная в 1994 году, она объединяет США, Канаду и Мексику для того, чтобы сократить торговые барьеры в различных отраслях экономики США.

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