Москва, 27 августа, 2017, 17:13 — ИА Регнум. На западе Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Imbecillsallad Авария

ДТП произошло в воскресенье, 27 августа, на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. По последним данным, в результате инцидента пострадали 2 человека.

«На пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов произошло ДТП с участием легковых автомобилей Mercedes, Nissan и Mitsubishi, — сказал источник. — В результате аварии пострадали 2 человека».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.