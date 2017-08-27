Лас-Вегас, США, 27 августа, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Бой между ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим, прошедший 26 августа в Лас-Вегасе, был остановлен рано. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил сам Макгрегор.

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«Я подумал, что бой был остановлен немного рано: я бы хотел удариться о ринг, — сказал 29-летний боец. — Рефери должен был позволить мне продолжать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 августа боксер Флойд Мейвезер-младший в 10-м раунде нокаутировал бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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